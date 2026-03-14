Las Chivas de Guadalajara disputaron este sábado su partido correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX frente a Santos Laguna en el Estadio Akron. El Rebaño se impuso por 3-0 y continúa demostrando que es uno de los grandes favoritos a pelear por el título.

El conjunto rojiblanco llegaba al compromiso ubicado en el tercer lugar de la tabla con 21 puntos tras nueve partidos disputados, producto de siete victorias y dos derrotas en el torneo. Con la goleada a Santos Laguna, el Guadalajara continúa ubicándose en el tercer puesto de la clasificación, con 24 unidades, una menos que Toluca y Cruz Azul.

En lo que respecta a su registro ofensivo y defensivo, el equipo suma ahora 17 goles a favor y 9 en contra en lo que va del Clausura 2026.

Así va la tabla de posiciones del Clausura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. León?

Guadalajara volverá a jugar como local en la cancha del Estadio Akron para el duelo pendiente por la jornada 9 del Clausura 2026 ante León, duelo que se jugará el próximo miércoles 18 de marzo en punto de las 20:07 horas, tiempo del centro de México.