Chivas continúa definiendo su estrategia en el mercado de fichajes y Alejandro Gómez ha quedado descartado como posible incorporación.

Hace apenas unos días, el nombre de Alejandro Gómez comenzó a sonar como una de las posibles opciones para reforzar la defensa de Chivas de cara al Torneo Apertura 2026.

Sin embargo, el rumor fue descartado por el periodista Jon Barbon, quien aseguró a través de su cuenta de X que el defensor no forma parte de los planes de la directiva del Club Deportivo Guadalajara.

De acuerdo con el comunicador, el nombre de Alejandro Gómez ni siquiera se encuentra sobre la mesa de negociaciones, por lo que su llegada a Verde Valle no es una posibilidad en estos momentos.

“Falso que esté en la mesa el nombre de Alejandro Gómez para reforzar a Chivas. Están en este momento Romo, Campillo, Aguirre, regresa Rey, Parra y Soldati”.

Además, el periodista explicó que incluso si se concretara la salida de alguno de los defensores que actualmente integran el plantel, como Gilberto Sepúlveda o Miguel Tapias, la dirigencia del Rebaño Sagrado no contempla incorporar a otro elemento para esa posición.

De esta manera, Chivas parece tener definida su postura respecto a la conformación de su línea defensiva para el Torneo Apertura 2026, donde se buscará ser de nueva cuenta protagonista bajo el mando de Gabriel Milito.

Kevin Castañeda es la única alta de Chivas hasta ahora

Aunque su incorporación todavía no ha sido anunciada de manera oficial, el acuerdo entre el Club Deportivo Guadalajara y Xolos de Tijuana quedó definido desde hace varios días.

Ahora, el siguiente paso para Kevin Castañeda será someterse a las evaluaciones médicas y físicas correspondientes antes de ser presentado como el primer refuerzo del Rebaño Sagrado para el Torneo Apertura 2026.