Chivas Femenil se quedó con una victoria importante luego de haber superado por 3-1 a Puebla en la jornada cinco del Clausura 2026 de la Liga MX. Tras lo sucedido contra la Franja, repasamos cómo marcha el Guadalajara en la tabla general de posiciones.

No hay dudas de que el equipo de Antonio Contreras no desarrolla el mejor futbol debido a que ante rivales que en los papeles son menores se gana con angustia. Ante Querétaro se tuvo que pelear y lo mismo frente a Santos Laguna el pasado domingo.

Este mediodía, Chivas enfrentó a uno de los peores equipos de la Liga MX Femenil y comenzó perdiendo frente al Puebla. Sin embargo, sobre el final del primer tiempo apareció Samantha López para poner el empate, mientras que Carolina Jaramillo y Alicia Cervantes marcaron el 3-1 final para el Guadalajara.

Alicia Cervantes anotó el 3-1 ante Puebla. (Foto: IMAGO7)

¿Cómo marcha Chivas Femenil en el Clausura 2026?

Luego de la victoria ante Puebla, Chivas Femenil se ubica en la segunda posición con 13 puntos, mientras que por diferencia de gol Pumas es líder. Cabe destacar que Rayadas de Monterrey y América aún no jugaron sus respectivos partidos.

¿Qué sigue para Chivas Femenil en el Clausura 2026?

El próximo encuentro de Chivas Femenil será ante León por la jornada seis del Clausura 2026 de la Liga MX. El partido se llevará adelante el domingo primero de febrero a las 11:00 del Centro de México y podrá seguirse por Amazon Prime y Fox Sports.