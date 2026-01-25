Chivas Femenil visita a Puebla por la Jornada 5 del Clausura 2026 con la intención de sostener su buen arranque de torneo y seguir metido en la pelea por los primeros puestos de la tabla. El Rebaño llega como claro favorito ante un rival que ha perdido todos sus partidos y ha recibido 12 goles, en un contexto ideal, al menos en el papel, para rotar piezas y probar variantes dentro del once titular.

En ese marco, una de las decisiones que más ruido generó fue la suplencia de Alicia Cervantes, máxima goleadora histórica del club. La delantera no atraviesa su mejor momento en este inicio de torneo: no marcó goles en las cuatro jornadas disputadas hasta ahora, lo que representa su peor arranque desde que llegó a Guadalajara y un dato atípico para una futbolista que suele ser sinónimo de gol.

Alicia Cervantes no ha marcado goles en estas primeras cuatro jornadas (Imago7)

La decisión resulta especialmente sensible por tratarse de una referente absoluta entro el vestidor y una figura que rara vez sale del equipo titular. Justo en medio de su sequía goleadora, Antonio Contreras decide probar con otras alternativas para el frente ofensivo rojiblanco. Algo que también llamó la atención es que Antonio Contreras no apostó por Adriana Iturbide, quien venía marcando goles en este Clausura 2026, sino que decidió confiar en Viridiana Salazar y Jasmine Casarez como referencias ofensivas.

Además, la suplencia de Cervantes se dio en un contexto ya tenso por otras decisiones del técnico, como las ausencias de Isabela Esquivias y Joseline Montoya de la convocatoria y el regreso de Kimberly Guzmán, jugadora que no ha tenido buenas actuaciones en el último tiempo.

Así forma Chivas Femenil contra Puebla