Chivas Femenil tiene la fortuna de contar entre sus filas a una delantera confiable y capaz de aprovechar al máximo cada oportunidad que se le brinda en el campo, por lo que Adriana Iturbide acaba de escribir su nombre en los libros de historia del conjunto rojiblanco.

La Doctora del gol se ha convertido en la mejor romperredes del Guadalajara gracias a sus dos dianas en este Clausura 2026 pese a que solo ha participado en 31 minutos; sin embargo, esta última conquista frente a Querétaro catapultó a la delantera en la historia de la escuadra tapatía.

Boyi anotó su diana número 34 con la camiseta rojiblanca, por lo que se convirtió en la tercera máxima goleadora en la historia del conjunto femenil, solo por detrás de Alicia Cervantes que presume 156 y Carolina Jaramillo que tiene 56 en la escuadra de la Perla de Occidente.

Adriana Iturbide llegó como refuerzo bomba del chiverío femenil de cara al Apertura 2022, aunque su traspaso estuvo envuelto en controversia por venir directamente desde el Atlas; sin embargo, la Doctora demostró su profesionalismo desde que se puso por primera ocasión el jersey del Guadalajara.

Boyi Iturbide, con la mejor efectividad de la Liga MX Femenil

Tomando en cuenta a todas las futbolistas del Circuito Rosa que han anotado al menos dos goles en este Clausura 2026, ninguna ha tardado menos tiempo en conseguirlo como Boyi, ya que tarda solo 15.5 minutos para poder anotar, la cifra más impresionante de todo el futbol mexicano.