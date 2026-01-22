El futbol es un deporte que implica mucho esfuerzo y sacrificio para poder trascender; sin embargo, hay ocasiones en que las y los futbolistas deciden incursionar en otra faceta dentro del balompié tal y como lo está haciendo esta exjugadora de Chivas Femenil.

Andrea Sánchez fue una de las pioneras en el Circuito Rosa, participando con la escuadra de Guadalajara en aquel Apertura 2017 en donde el Rebaño se proclamó el primer campeón del torneo de mujeres en donde aquella generación hizo historia.

Andrea Sánchez salió de Chivas Femenil de cara al Clausura 2021 para llegar a Rayadas (IMAGO 7)

La exdefensora tuvo una carrera brillante, ya que defendió las camisetas de Rayadas de Monterrey, FC Juárez, Cruz Azul, Club León y evidentemente el Rebaño; sin embargo, hace casi dos semanas confirmó que había decidido ponerle punto final a su paso como futbolista profesional.

Sin embargo, en horas recientes, Andrea Sánchez confirmó que seguirá ligada al mundo del futbol y ahora lo hará como entrenadora profesional en una escuelita oficial del Monterrey que se encuentra en Aledo, Texas.

La exjugadora del chiverío femenil será la encargada de entrenar y formar a niñas y niños de entre 3 y 14 años de edad, en donde los más destacados tendrían la posibilidad de llegar en el futuro a fuerzas básicas de Rayados, ya sea en varonil o femenil según sea el caso.

“Feliz de aportar a la institución a la que alguna vez pertenecí y fui campeona. Ahora, a disfrutar la otra etapa de mi vida. Gracias por confiar en mí“, compartió la exfutbolista en su cuenta de Instagram.

Blanca Félix, la única que queda en Chivas Femenil de aquella generación

La legendaria cancerbera del Guadalajara es la única futbolista de aquella generación que levantó el trofeo en el 2017 que permanece en el redil, ya que jugadoras como Tania Morales, Norma Palafox, Arlett Tovar, Susan Bejarano, Priscila Padilla, Brenda Viramontes, Anette Vázquez, entre muchas otras, ya están esparcidas en otros clubes y otras hasta retiradas.