Cuando el América Femenil dominaba las acciones en la cancha del Estadio Akron, apareció Alejandra Valenzuela para poner el 1-2 en el Clásico Femenil tras una gran jugada individual de Denise Castro.

La número 22 del Club Deportivo Guadalajara Femenil se quitó a varios rivales por el sector izquierdo para posteriormente lanzar un servicio dentro del área del conjunto de las Águilas para solo empujar el esférico y recortar distancia.

Cabe mencionar que después del tanto de Alejandra Valenzuela, el Rebaño Sagrado Femenil se fue con todo al ataque para lograr empatar el Clásico Nacional Femenil tras los cambios de Antonio Contreras.

Voltereta de Chivas Femenil ante América Femenil

Los cambios de Antonio Contreras fueron clave en el Clásico Nacional Femenil. Tras el gol de Alejandro Valenzuela, Chivas se fue con todo y tuvo su recompensa por conducto de Carolina Jaramillo al minuto 72.

No obstante, el Rebaño Sagrado Femenil no se conformó y buscó el tercer tanto. Fueron 10 minutos después cuando Adriana Iturbide soltó su pierna derecha para clavar el esférico dentro de la portería de Sanda Paños.