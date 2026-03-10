Adriana Iturbide se lució con un gol en la recta final del Clásico Nacional Femenil con el que Chivas Femenil le dio la vuelta al marcador ante América Femenil, en la cancha del Estadio Akron.

Con un cabezazo Jasmine Casarez asistió a la “Doctora”, quien recibió el esférico cerca del manchón penal para después dejarle toda la pierna derecha y así vencer a Sandra Paños.

Antes del tanto de Adriana Iturbide, Alejandra Valenzuela puso el 1-2 cuando el conjunto de las Águilas Femenil eran mejor en el terreno de juego; sin embargo, los cambios de Antonio Contreras hicieron la diferencia.

Por su parte, Carolina Jaramillo hizo el segundo gol del Club Deportivo Guadalajara Femenil, quien se había lanzado con todo en busca del empate y lo consiguieron al minuto 72.