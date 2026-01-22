Chivas Femenil derrotó 2-0 a Querétaro y sostuvo su arranque invicto en el torneo, alcanzando los 10 puntos y consolidándose entre los primeros puestos del Clausura 2026. El equipo rojiblanco volvió a mostrar solidez defensiva, repartió goles y confirmó su buen momento colectivo, con otra portería a cero en una jornada que reforzó la sensación de crecimiento sostenido.

Más allá del resultado, Antonio Contreras dejó una de las frases más llamativas de la conferencia al referirse al futuro del equipo y al rol de una de las jóvenes de la cantera. “Valeria Alvarado va a ser la capitana de Chivas, creo yo. Guardaros eso por ahí”, lanzó el entrenador español, en un mensaje que no pasó desapercibido.

El DT profundizó su elogio hacia la futbolista y la proyectó como una pieza clave a largo plazo. “Alvarado es el futuro de Chivas, junto con Ivonne (González) y alguna otra futbolista. Las estoy cuidando y las quiero a muerte a esas chicas”, agregó Contreras, destacando la importancia de confiar en las juveniles y darles espacio dentro de un equipo competitivo.

En cuanto al presente inmediato, el técnico rojiblanco celebró la racha positiva y el carácter del grupo. “Juegue quien juegue, el equipo responde”, sostuvo, antes de remarcar que los números respaldan el momento del Rebaño. “Los números están ahí, vamos a dormir entre los tres primeros, con portería a cero y repartiendo los goles”, subrayó tras la victoria ante Querétaro.

Antonio Contreras celebra el momento de Chivas Femenil

Finalmente, Antonio Contreras valoró la mentalidad del equipo y su capacidad para sostener resultados incluso en partidos cerrados. “Somos un equipo valiente, un equipo que confía en las jovencitas y que está sabiendo sufrir”, explicó, al tiempo que elogió nuevamente a Adriana Iturbide, autora de uno de los goles. “Para llegar ahí hay que recorrer muchos metros y no pararse en ningún momento. Eso es de killer y de un equipo que quiere”, cerró el entrenador de Chivas Femenil.