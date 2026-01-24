En una época donde las redes sociales suelen amplificar el error y la burla, Antonio Contreras protagonizó un momento poco habitual en la conferencia de prensa posterior la victoria Chivas Femenil sobre Querétaro. El entrenador español interrumpió la dinámica habitual para felicitar públicamente a un joven periodista, Carlos Cabrera, quien días atrás había sido blanco de críticas en X por una pregunta mal formulada a Gabriel Milito, en una rueda de prensa del primer equipo varonil.

Aquel episodio se había vuelto viral cuando el reportero intentó hacer una consulta extensa y con un tono excesivamente técnico, lo que llevó a que Milito no entendiera la pregunta a la primera y le pidiera que la aclarara. En redes sociales llegaron las burlas, los memes y las críticas por su afán de sonar “demasiado táctico”. El propio periodista hizo autocrítica, compartió el fragmento y reconoció que no se había expresado bien.

Lejos de sumarse a ese clima, Antonio Contreras decidió frenar todo en plena conferencia y dirigirse directamente a él. “Te voy a dar la enhorabuena, tío”, arrancó. “Sigue preguntando así, no mires para el lado ni para nadie. Tú sigue tu camino, porque tú haces algo diferente”. El DT incluso recordó que ya le había dicho tiempo atrás que valía mucho y que, cuando quisiera, podían tomarse un café para hablar de táctica: “Luego te entenderemos o no te entenderemos, pero tú vas para adelante”, agregó reivindicando ese tipo de inquietudes.

Contreras fue más allá y hasta lo invitó a volver a preguntar, pidiéndole explícitamente una consulta táctica. “Hazme una pregunta diferente, con clase, y luego echamos un rato”, le dijo, antes de insistir: “Hazme otra a nivel táctico. Invéntate otra. Méteme en un problema, como metiste al profe Milito”. El periodista, visiblemente emocionado, agradeció el gesto y formuló una pregunta sobre el rol de Carolina Jaramillo y la variedad de opciones tácticas del equipo, algo que el entrenador respondió con detalle.

Antonio Contreras lo invitó a tomar un café

El cierre fue tan humano como simbólico. Antonio Contreras confesó que se había acordado de él y que le hacía ilusión verlo allí. “Cuando quieras te tomas un café conmigo, un café de verdad, un café de corazón. Y si mañana me tienes que pegar porque lo hago mal, me lo dices”, lanzó el entrenador de Chivas Femenil.

La pregunta de Carlos Cabrera a Gabriel Milito