En el medio de Guadalajara, Chivas empató 1-1 ante Pachuca por la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX. Tras lo sucedido en el Estadio Jalisco Antonio Contreras no quiso entrar en polémicas sobre el penal que le cobraron a las Tuzos, pero sí advirtió al resto de la liga MX Femenil que sus jugadores están con hambre porque quedan molesta cuando no se logran la victoria.

En la segunda casa del Guadalajara el Rebaño Sagrado llevó adelante un duro partido ante las Tuzas. Sin embargo, cuando el partido se iba al descanso con la victoria parcial para el Rebaño Sagrado por el gol de Jazmín Cazares, el árbitro decidió cobrar una insólita pena máxima que aprovechó Charlyn Corral.

Tras el partido ante Pachuca, Antonio Contreras comentó que era justo el empate y que le gustó su funcionamiento. A su vez, advirtió al resto de la Liga MX al señalar que sus jugadores se fueron enojadas del campo de juego y que tienen hambre de ganar.

Antonio Contreras afirmó que Chivas Femenil tiene hambre. (Foto: IMAGO7)

“Me quedo satisfecho no por el resultado, porque quiero ganar evidentemente, pero sí me quedo satisfecho por el trabajo del equipo y porque sé a quién me estoy enfrentando y porque sé con quién estoy compitiendo y el equipo compite. Yo vería un equipo que no compite, que no va, que no quiere el balón, pero es que no es que tú quieras es que el equipo rival te somete también y te mete dentro”, analizó.

Y agregó: “Creo que me tengo que quitar el sombrero ante mis jugadoras, ante el trabajo de las que estuvieron, de las que entraron después y de las que entrenan día a día para que todas seamos mejores. Estoy contento con el resultado, evidentemente agridulce, creo que no se puede ir contento ni Pachuca ni nosotros, pero sí estoy contento porque el equipo no pierde. El equipo da la cara y el equipo sabe lo que quiere y está ahí. Me deja contento cuando tú ves a las jugadoras que salen fastidiadas, se dice en España, que salen tristes porque eso todavía me dice que quieren más. Si llevo un equipo que sale y le vale madre no se puede decir eso. Sí le sale y no le vale madre ganar o empatar. A estas no le vale madre nada, estas quieren ir de verdad y eso un equipo que no le vale madre que quiere ir de verdad”.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas Femenil?

Chivas Femenil volverá a tener acción el próximo fin de semana cuando enfrente a Rayadas de Monterrey por la jornada 13. El partido está pactado para llevarse adelante el próximo viernes 20 de marzo a las 20:00 del Centro de México en el Gigante de Acero.