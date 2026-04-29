La lista de Javier Aguirre para la concentración extraordinaria previa al Mundial generó sorpresa en todo el entorno del fútbol mexicano, especialmente por la ausencia de Richard Ledezma, quien para muchos ha sido el mejor lateral o carrilero por derecha de la Liga MX en el presente torneo. Esta decisión no solo llamó la atención a nivel mediático, sino que también representó un golpe anímico importante para el jugador rojiblanco.

Con la Liguilla a la vuelta de la esquina, existía preocupación sobre cómo podría afectar esto en su rendimiento, pero las noticias desde el interior del equipo son positivas. Omar Govea dejó en claro que Ledezma está completamente enfocado en Chivas, aunque también lanzó un mensaje contundente al asegurar que “no hay mejor jugador en su posición que él”, en lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia la decisión de Javier Aguirre.

“A mí parecer es un jugador que tiene que estar ahí, no hay jugador mejor que él en su posición”, dejó en claro Govea.

Esta situación contrasta con el criterio que ha manejado el propio “Vasco” en distintas convocatorias, donde ha dejado entrever que tener actividad en el fútbol europeo puede ser un factor determinante. Bajo esta lógica, nombres como Rodrigo Huescas han tomado prioridad, además de Jorge Sánchez, quien incluso no era considerado cuando jugaba en la Liga MX, pero volvió al radar tras su paso por el extranjero.

Por ahora, Richard Ledezma se mantendrá totalmente enfocado en la Liguilla con Chivas, lo que representa una gran noticia para Gabriel Milito, considerando que es una pieza clave en su esquema. Aun así, su historia con la Selección Mexicana no está completamente cerrada, por lo que su situación podría cambiar en cualquier momento dependiendo de las decisiones finales del cuerpo técnico nacional.

La opción que tiene Richard Ledezma para ir al Mundial 2026

De acuerdo con reportes cercanos a la Selección Mexicana, Richard Ledezma sí habría estado contemplado inicialmente en la lista de Javier Aguirre para la concentración durante la Liguilla. Sin embargo, debido a que el criterio establecido era que todo jugador convocado debía tener prácticamente asegurado su lugar en el Mundial, terminó quedando fuera mientras se espera la evolución física de Rodrigo Huescas. Por lo tanto, si el futbolista del Copenhague no logra recuperarse a tiempo, Ledezma podría ser llamado de último momento sin haberse perdido la fase final con Chivas.