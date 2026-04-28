Richard Ledezma se quedó muy cerca de cumplir el sueño de disputar su primera Copa del Mundo, luego de no entrar en la convocatoria de Javier Aguirre; sin embargo, lejos de mostrarse abatido, el defensor asumió la situación con madurez.

Con la mente puesta en el presente, el futbolista de 25 años de edad se centrará todos sus esfuerzos en la pelea por el título del Torneo Clausura 2026 con Club Deportivo Guadalajara, donde busca convertirse en pieza clave en la lucha por el campeonato.

“Es una situación de ganar-ganar, el ir a un Mundial es un sueño mío, pero también lo es ganar un campeonato nacional con Chivas“, mencionó a The Associated Press.

Richard Ledezma no irá a la Copa del Mundo.

Richard Ledezma fichó con el Rebaño Sagrado apenas en invierno pasado y en su primera campaña disputó 14 compromisos como titular.

“Es una liga muy física, pero me adapté muy rápido gracias al entrenador y también el tener de compañeros a tantos mexicanos me ayudó, eso es un hecho”, concluyó.

¿Qué jugadores de Chivas fueron convocados a la Selección Mexicana?

La convocatoria de Javier Aguirre quedó integrada por 20 futbolistas, y entre ellos destacan los jugadores de Club Deportivo Guadalajara: Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Armando González.