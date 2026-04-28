Daniel Aguirre encendió todas las alarmas en Verde Valle luego de salir lesionado en el partido entre Chivas y Xolos de Tijuana, justo cuando la Liguilla del Clausura 2026 está por comenzar. La preocupación no es menor, pues si se toman en cuenta las bajas por convocatorias a la Selección Mexicana, las alternativas en el plantel se reducen considerablemente para el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito.

Daniel Aguirre se fue llorando del Chivas vs. Tijuana.

Ahora, todo indica que las malas noticias se han confirmado tanto para Aguirre como para el estratega rojiblanco. De acuerdo con información revelada por el periodista Alex Ramírez la tarde de este martes, Dani presenta un desgarro en el muslo izquierdo, lesión que lo mantendría fuera de actividad por un periodo estimado de tres a cuatro semanas, justo en la fase más importante del torneo.

Este diagnóstico implica que, para que Aguirre pudiera volver a las canchas en el presente torneo, el Guadalajara tendría que avanzar hasta la Final, y aun en ese escenario habría que analizar cuidadosamente su estado físico y ritmo futbolístico. Por ello, todo apunta a que el defensor podría perderse prácticamente toda la Liguilla, situación que representa un golpe importante para el esquema del equipo.

La situación se vuelve todavía más delicada si se considera que Luis Romo fue convocado por Javier Aguirre, lo que modifica por completo los planes defensivos. Diego Campillo, quien podía ser una alternativa natural para cubrir el puesto de central por derecha, tendría que asumir el rol de líbero ante la ausencia del capitán, reduciendo aún más las opciones disponibles para Gabriel Milito en la zona baja.

Miguel Tapias podría ser la opción más clara para suplir la baja de Daniel Aguirre

Ante este panorama, la opción más lógica para evitar mayores modificaciones tácticas parece ser Miguel Tapias, quien podría ocupar un lugar en la línea defensiva sin alterar demasiado el funcionamiento colectivo. De esta forma, José Castillo pasaría a desempeñarse como central por derecha para cubrir la ausencia de Daniel Aguirre, aunque todavía habrá que esperar la decisión final de Gabriel Milito, quien deberá ajustar cuidadosamente su planteamiento para enfrentar una Liguilla que luce cada vez más exigente.