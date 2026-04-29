El Clausura 2026 no terminó y el mercado de pases ya comienza a ser noticia en diferentes clubes. En medio de este contexto, sale a la luz que Javier Hernández estaría en el radar de Atlante, equipo que volverá a formar parte de la Liga MX. Sin embargo, desde Diario Récord señalan que los Potros de Hierro no lo tendrían en cuenta.

El regreso de Chicharito al Guadalajara no estuvo a la altura de su historia debido a que no pudo marcar la diferencia. Apenas un puñado de goles para irse por la puerta de atrás y con el título del gran mentor de Armando González, el cual le puso la propia Hormiga al señalar que lo ayudó a mejorar.

Tras seis meses sin futbol, Diario AS reveló que Atlante tendría en carpeta contratar a Chicharito Hernández. “De acuerdo con una fuente al interior de la institución consultada por AS, el delantero mexicano sí está en la órbita azulgrana como posible refuerzo para el Apertura 2026”, reportó Marcos Olvera en el reconocido medio deportivo el pasado lunes.

Chicharito Hernández no juega desde que erró el penal ante Cruz Azul. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, Carlos Ponce de León afirmó en su columna de Diario Récord que de momento Chicharito no anunció su retiro, que está ocupado con su futuro trabajo en Fox para el Mundial 2026 y que en los Potros de Acero no lo tienen en cuenta. “El Atlante está desarrollando un proyecto para competir en sus posibilidades, es decir, para no hacer un ‘Mazatlán’, o para estar de adorno en Liga MX como Querétaro o Juárez. No está fácil, es un cambio radical de la Expansión al Máximo Circuito, pero contratar leyendas en el retiro como Chícharo no es parte del plan”, escribió este miércoles.

Miguel Herrera será entrenador de Atlante

Cabe destacar que Atlante no solo regresa a la Liga MX, sino que además anunció que Miguel Herrera será su entrenador para el Apertura 2025.