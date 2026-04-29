Como se sabe, Chivas volverá a tener acción el próximo sábado cuando enfrente a Tigres por los Cuartos de Final de la Liguilla en el Estadio Akron. De cara a la ida en la Fiesta Grande repasamos el pronóstico de Gemini, la inteligencia artificial de Google, sobre su argumento para poner al Guadalajara en las Fiesta Grande del futbol mexicano, pero sin ser campeón.

En Rebaño Pasión le demos los datos precisos a Google Gemini para que nos diera su pronóstico sobre los resultados que tendrán cada una de las llaves de la Liguilla. Sobre el Guadalajara especificamos no solo sus estadísticas, sino que además le aclaramos qué jugadores serán baja por la convocatoria de la Selección Mexicana.

El resultado de Chivas vs. Tigres UANL según la IA

Según la IA, las Chivas de Gabriel Milito van a poder superar a Tigres en los Cuartos de Final gracias a la ventaja deportiva. “Este es, sobre el papel, el duelo más injusto para el Rebaño. Tigres, a pesar de entrar como 7°, suele llegar a la Liguilla con plantel completo y colmillo de sobra”, inició Gemini.

El impacto de las bajas: “Perder al Tala Rangel, Brian Guitérrez, Luis Romo y Piojo Alvarado y a la Hormiga González es, básicamente, quitarle el motor y los frenos al coche”.

“Perder al Tala Rangel, Brian Guitérrez, Luis Romo y Piojo Alvarado y a la Hormiga González es, básicamente, quitarle el motor y los frenos al coche”. El factor Tabla: “Al ser 2°, Chivas tiene el beneficio del empate global”.

“Al ser 2°, Chivas tiene el beneficio del empate global”. Predicción de la llave: “En el Volcán, Chivas sufrirá y probablemente pierda por un gol. Sin embargo, en la vuelta en el Akron, la mística y el orden defensivo que logre imponer el cuerpo técnico (probablemente con una línea de 5 muy sólida) les permitirá ganar por la mínima”.

“En el Volcán, Chivas sufrirá y probablemente pierda por un gol. Sin embargo, en la vuelta en el Akron, la mística y el orden defensivo que logre imponer el cuerpo técnico (probablemente con una línea de 5 muy sólida) les permitirá ganar por la mínima”. Resultado: “Chivas avanza a Semifinales por mejor posición en la tabla tras un 1-1 o 2-2 global”.

Las semifinales del Clausura 2026 según la IA: ¿Cómo le iría a Chivas?

Para la IA de Google las malas noticias llegarán en las Semifinales debido a que no podrá hacerle frente a Cruz Azul. “Chivas cae en Semifinales con la frente en alto. La falta de profundidad en la banca para suplir a seleccionados de clase A impedirá que el equipo mantenga el ritmo de la fase regular”, concluyó.