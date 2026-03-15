Chivas Femenil volvió a tener acción esta tarde cuando enfrentó a Pachuca por la jornada 12 del Clausura 2026. Tras lo sucedido en el Estadio Jalisco, repasamos día, hora y canal para ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido ante Rayadas de Monterrey por la fecha 13 de la Liga MX.

Este domingo el Rebaño Sagrado venía de dar de qué hablar la semana pasada debido a que enfrentó a América y lo dio vuelta. Tras estar abajo 2-0 logró imponerse por 3-2 gracias a los goles de Gabriela Valenzuela, Carolina Jaramillo y Adriana Iturbide.

Esta tarde Chivas Femenil comenzó de la mejor manera ante Pachuca debido a que Jazmine Cazares abrió el marcador con un golazo. Sin embargo, antes de que termine el primer tiempo el árbitro le regaló un insólito penal, supuesta mano cuando la pelota golpeó en la mano, y Charlyn Corral lo cambió por gol.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas Femenil contra Rayadas de Monterrey por el Clausura 2026?

El Chivas Femenil de Antonio Contreras volverá a tener acción cuando enfrente a Rayadas de Monterrey por la jornada 13 del Clausura 2026 en el Gigante de Acero el próximo viernes 20 de marzo. El partido está pactado para que comience a las 20:00 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO Rayadas de Monterrey vs. Chivas Femenil?

El siguiente partido de Chivas Femenil y Rayados de Monterrey por la jornada 13 del Clausura 2026 se podrá seguir por Canal 5, TUDN y VIX. Obviamente que en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con las chingonas en el Rebaño Pasión.