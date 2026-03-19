Chivas Femenil está con el orgullo herido después del polémico arbitraje que le arrebató el triunfo contra Pachuca; sin embargo, ahora deberá encarar la prueba más difícil de todo el Clausura 2026 cuando se enfrente a Rayadas.

La escuadra regiomontana es líder en el futbol mexicano con 32 puntos, producto de 10 triunfos, dos empates y ningún descalabro, por lo que el Guadalajara deberá tener extremo cuidado si desea quitarle el invicto a las de Monterrey.

Por su parte, el Guadalajara se encuentra en la quinta posición general con 26 puntos; detrás de Rayadas, Pachuca, Tigres y América, en donde las últimas tres tienen 27 puntos. Sin embargo, el chiverío femenil tiene un partido pendiente contra FC Juárez, por lo que esa diferencia podría reducirse en los próximos días.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas Femenil contra Rayadas de Monterrey por el Clausura 2026?

El siguiente duelo del Rebaño Sagrado Femenil se llevará a cabo el próximo viernes 20 de marzo en la cancha del Estadio BBVA, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas Femenil vs. Rayadas de Monterrey?

El choque entre regiomontanas y tapatías contará con transmisión GRATIS a través de televisión abierta por el Canal 9, además de que también podrá ser visto a través del canal de YouTube de la Liga MX Femenil.

Tabla de posiciones del Clausura 2026