Chivas Femenil no para de formar jugadoras con la que diferentes equipos de la Liga MX. La Selección Mexicana Sub-17 también se abastece de las fuerzas básicas rojiblancas y una de ellas es Mía Urbano quien esta tarde no solo anotó un hat-trick ante Jamaica, sino que además anotó un golazo a lo Lionel Messi para ganar por 9-0 en las Eliminatorias de la Concacaf a la Copa del Mundo Marrueco 2026.

El proyecto deportivo femenil del Guadalajara hace varios años que no termina de tener el salto de calidad tras ser campeón en el Clausura 2022. Por esta razón han llegado diferentes entrenadores que no terminaron de marcar la diferencia.

A pesar de este contexto, Chivas Femenil no para de captar y formar talento que en el futuro puede ser clave en la Liga MX. Mientras se espera que se de en el primer equipo, la Selección Mexicana Sub-17 aprovecha el nivel de las jugadoras rojiblancas porque convocaron a Mia Urbano, canterana del Rebaño Sagrado.

Mia Urbano anotó un hat-trick en la Selección Mexicana Sub-17. (Foto: IMAGO7)

Esta tarde el Tri Femenil superó por 9-0 a Jamaica en las eliminatorias al Mundial Sub-17 que se va a realizar en Marruecos. La atacante del Guadalajara no solo se despachó un hat-trick, sino que además anotó un gol a lo Lionel Messi, ya que encaró de izquierda a derecha, gambeteó a dos jugadoras jamaiquinas y remató al palo derecho de la portera rival.

Las estadísticas de Mía Urbano en el Clausura 2026

En el Clausura 2026 Mía Urbano se ubica en la novena posición de tabla general de posiciones con cuatro anotaciones, dos menos que Claudia Itzell Hernández de América. En lo que va del campeonato lleva jugados cuatro partidos y suma 308 minutos.