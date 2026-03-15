Chivas Femenil no pudo pasar del empate ante Pachuca por la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX. Jazmine Casarez anotó un golazo en el primer tiempo, por lo que repasamos en qué posición se ubica en la tabla de goleo.

No hay dudas de que en el Estadio Jalisco quedaron varias dudas sobre lo que pudo haber sucedido si el árbitro, Fernando Alexis Portillo Botello, no le cobraba un insólito penal a Gabriela Valenzuela por una supuesta mano cuando fue obvio que el balón golpeó en su cabeza. Por esta razón el partido terminó igualado luego de que Charlyn Corral haya marcado desde la pena máxima.

Jazmine Casarez abrió el marcador tras recibir con espacio y carrera para llegar al área para rematar sobre el palo izquierdo de Esthefanny Barreras. En el segundo tiempo, Alicia Cervantes tuvo la posibilidad de anotar el 2-1, pero remató llamativamente desviado.

¿Cómo marcha Jazmine Casarez en la tabla de goleo?

Luego de lo sucedido ante Pachuca, Jazmine Casarez se ubica 16° con cuatro goles, la misma cantidad de anotaciones que Adriana Iturbide, quien es 10 en la tabla de goleo, mientras que Alicia Cervantes es 40° con dos tantos. Cabe destacar que la goleadora del campeonato es Charlyn Corral con 12.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas Femenil?

Chivas Femenil volverá a tener acción el próximo fin de semana cuando enfrente a Rayadas de Monterrey por la jornada 13. El partido está pactado para llevarse adelante el próximo viernes 20 de marzo a las 20:00 del Centro de México en el Gigante de Acero.