Chivas ha tenido un inicio de torneo completamente distinto al del Apertura 2025, sumando tres triunfos en sus primeros tres partidos y mostrando un funcionamiento que lo ha colocado como uno de los equipos que mejor juega en la Liga MX. Este arranque ha elevado de forma natural las expectativas rumbo al Clausura 2026, aunque no todos creen que el Guadalajara pueda sostener ese nivel a lo largo del torneo.

Uno de los más escépticos es el periodista de ESPN, Sergio Dipp, quien durante la emisión de este miércoles por la noche de Fútbol Picante fue tajante al asegurar que no ve realista que Chivas cumpla su primer gran objetivo del torneo: terminar la fase regular entre los primeros cuatro lugares de la tabla general.

Dipp reconoció el buen momento del Rebaño Sagrado y valoró tanto el arranque del Clausura 2026 como el cierre del Apertura 2025, pero aun así aseguró que hay cuatro equipos que están claramente por encima del Guadalajara. En su análisis, Toluca, Tigres, América y Cruz Azul tienen un plantel y un nivel futbolístico que hacen prácticamente imposible que Chivas termine por delante de ellos.

Es cierto que el calendario ha sido amigable para Chivas en las primeras jornadas y que los compromisos más exigentes llegarán más adelante, precisamente frente a esos rivales directos. Sin embargo, el equipo de Gabriel Milito ha demostrado que puede competir de tú a tú contra cualquiera, por lo que existe confianza en que los resultados positivos puedan mantenerse sin importar el rival.

En Fútbol Picante coinciden que Chivas sufrirá en la Liguilla por culpa de la Selección

Donde sí hubo coincidencia entre los integrantes de la mesa de Fútbol Picante fue en que la Liguilla podría convertirse en el mayor problema para Chivas. Más allá del rendimiento futbolístico, la Selección Mexicana se llevaría a varios jugadores convocados al Mundial, impidiéndoles disputar la Fiesta Grande y complicando seriamente la pelea real por el título, incluso si el Guadalajara logra una buena posición en la tabla.