La Fecha FIFA de noviembre está a la vuelta de la esquina y la Selección Mexicana afrontará dos partidos de preparación rumbo al Mundial, frente a Uruguay y Paraguay. Sin embargo, el panorama no pinta sencillo para Javier Aguirre, quien deberá rearmar su convocatoria debido a varias bajas importantes por lesión.

Una de las ausencias más sensibles es la de Santiago Giménez, quien anunció que deberá hacer una pausa por una lesión en el tobillo. Su baja abriría la puerta para que Armando González, delantero de Chivas y actual líder de goleo de la Liga MX, reciba su primer llamado al Tri. Pero no sería el único rojiblanco en beneficiarse de las bajas, pues el ataque del equipo nacional podría sufrir dos ausencias más.

Efraín Álvarez ha tenido un gran torneo.

Se trata de Efraín Álvarez, quien podría volver a vestir la camiseta verde debido a las lesiones de Alexis Vega, César Huerta y Julián Quiñones. Estas bajas dejan particularmente debilitada la banda izquierda de la Selección, lo que convertiría al talentoso mediapunta de Chivas en una opción lógica y merecida para ocupar ese lugar.

Álvarez ya ha sido convocado anteriormente con la Selección Mexicana, en aquel entonces como jugador del Galaxy y de Xolos. Hoy, siendo una de las figuras del Apertura 2025 y pieza clave del proyecto de Gabriel Milito, su regreso al combinado nacional sería una recompensa a su gran momento futbolístico.

Raúl Rangel y Luis Romo también serían parte de las convocatorias a Selección Mexicana

Además de Efraín Álvarez, las convocatorias de Raúl Rangel y Luis Romo parecen estar prácticamente aseguradas, mientras que la de Armando González sería un hecho si se confirma el reemplazo de Santiago Giménez. La lista oficial del Tri se dará a conocer este viernes, y todo apunta a que Chivas podría tener una fuerte representación en esta Fecha FIFA.