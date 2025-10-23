Querétaro sorprendió a Chivas con un gol de vestidor en el partido de la Jornada 14 del Apertura 2025, anotando menos de dos minutos después del silbatazo inicial. El tanto tomó desprevenidos a los rojiblancos y a muchos aficionados, pero lo cierto es que los Gallos Blancos ya habían dado una advertencia horas antes.

El gol de los locales llegó tras una presión intensa sobre Fernando González, quien terminó perdiendo el balón al intentar salir jugando en media cancha. Querétaro aprovechó el error y, con Chivas mal parado en defensa, anotó el único tanto del partido, el cual sería suficiente para llevarse los tres puntos en el Estadio Corregidora.

Lo que Gabriel Milito y su cuerpo técnico no vieron es que el Querétaro Sub-21 había hecho exactamente lo mismo unas horas antes. En su respectivo duelo, los juveniles también vencieron a Chivas por 1-0, con un gol al minuto 1 tras una jugada idéntica: presión alta, robo de balón y definición rápida ante la portería.

Esto parece indicar que la presión alta fue una estrategia planeada desde la dirección deportiva del Querétaro, buscando imponer condiciones desde el inicio y aprovechar la localía. Tanto el primer equipo como la Sub-21 ejecutaron la misma idea con éxito, dejando claro que fue un plan trabajado en conjunto.

Gabriel Milito buscará revancha en el Clásico Tapatío y los dos partidos restantes

Seguramente Milito tomará nota de este detalle de cara a los próximos encuentros, comenzando por el Clásico Tapatío ante Atlas. El técnico argentino ya advirtió que los tres duelos restantes de la fase regular —ante Atlas, Pachuca y Monterrey— se jugarán como si fueran finales, y ahora más que nunca deberá cuidar cada detalle.