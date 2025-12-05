Chivas Femenil firmó un gran Apertura 2025 en el que logró avanzar hasta las Semifinales, aunque lamentablemente no pudo llegar más lejos. A pesar de que el trabajo del DT Antonio Contreras fue duramente cuestionado tras la eliminación, varias futbolistas tuvieron un semestre destacado… pero la Liga MX Femenil solo reconoció a una de ellas.

Con el torneo ya concluido, la Liga MX Femenil publicó su 11 ideal del Apertura 2025. De manera sorpresiva, Chivas no contó con nombres habituales como Carolina Jaramillo o Alicia Cervantes, pilares del equipo en los últimos años. La única rojiblanca elegida fue la mediocampista Casandra Montero, quien terminó siendo la representante del Rebaño Sagrado en este reconocimiento.

Montero no solo es una pieza clave dentro del campo: también es una de las líderes del vestidor, siempre dispuesta a dar la cara en los momentos difíciles. Su inclusión en el 11 ideal es un premio más que merecido. Aun así, se esperaba que hubiera más jugadoras de Chivas consideradas, especialmente tomando en cuenta que el equipo terminó entre los cuatro mejores del torneo.

Los cambios en Chivas Femenil se ven cada vez más lejanos

En Chivas Femenil también se anticipan cambios importantes. Desde hace semanas se habla de las posibles salidas de Nelly Simón, directora deportiva del club, y del propio Antonio Contreras. Sin embargo, el hecho de que no se haya anunciado nada hasta ahora hace pensar que ambos tendrían una última oportunidad en el Clausura 2026.