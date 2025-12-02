Juan Pablo Alfaro es uno de los entrenadores más importantes que ha tenido la Liga MX Femenil desde su fundación hace casi 10 años, en donde logró múltiples éxitos al frente de Chivas Femenil y ahora el destino le abre la puerta pero con el odiado rival, el Atlas.

El Pato es un personaje importante en la historia del Guadalajara Femenil debido a que de inmediato transformó al conjunto rojiblanco para hacerlo un equipo casi imbatible, logrando el título de Liga MX en el Clausura 2022 y posteriormente el Campeón de Campeonas 2021-2022.

Sin embargo, martes se hizo oficial que el canterano del Guadalajara ha decidido tomar las riendas de las rojinegras a partir del próximo Clausura 2026 con la misión de sacarlas de la mediocridad en la que han estado, para tratar de convertirlas en protagonistas del Circuito Rosa.

“Juan Pablo Alfaro Guzmán se incorpora como Director Técnico del Primer Equipo Femenil de Atlas FC (…) En la Primera División Femenil, cuenta con una valiosa experiencia en nuestro país, destacando su rol de estratega en la obtención del título de la Liga MX Femenil en el Clausura 2022 y el trofeo Campeón de Campeonas 2021-22″, se lee en el comunicado compartido por la escuadra rojinegra.

¿Por qué salió Juan Pablo Alfaro de Chivas Femenil?

A unos días de arrancar el Apertura 2023, ya con toda la pretemporada encabezada por el Pato, la directiva encabezada por Nelly Simón decidió dar un cambio en el timón y despedir al canterano del Guadalajara, cediéndole su lugar a Antonio Spinelli.

Aunque nunca se hizo oficial, surgieron reportes de una desgastada relación entre Alfaro y la Directora Deportiva rojiblanca, por lo que la paciencia se agotó y se determinó ponerle fin a su ciclo como timonel rojiblanco.

¿A qué se dedicó Juan Pablo Alfaro tras salir de Chivas Femenil?

El entrenador decidió alejarse del Circuito Rosa, ya que de inmediato recibió una propuesta para dirigir a los Tritones de Vallarta, escuadra de la Liga Premier mexicana en donde colaboró desde octubre del 2023 hasta septiembre de 2025, cuando quedó libre tras rescindir contrato con la escuadra jalisciense.