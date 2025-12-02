Alexis Vega es uno de los jugadores que más opiniones divididas genera entre la afición de Chivas. A lo largo de su etapa en el Rebaño mostró destellos de su enorme talento y se ganó a un sector importante de seguidores, pero nunca alcanzó la constancia que hoy presume con Toluca, donde incluso logró coronarse campeón.

Sin embargo, el Apertura 2025 se ha convertido en un torneo complicado para él. Hacia el cierre de la fase regular sufrió una lesión muscular que, en teoría, debía requerir solo 3 o 4 semanas de recuperación. La pausa por la Fecha FIFA y el Play-In parecía ideal para su regreso, pero Vega no ha podido volver a las canchas, algo que molestó profundamente a la directiva del Toluca.

Alexis Vega lleva semanas lesionado.

La situación se agravó cuando, después de superar el desgarre inicial y perfilarse para regresar en los Cuartos de Final ante Bravos, sufrió una recaída. De acuerdo con el reportero Andrés Islas de FOX Sports, también presentó una nueva lesión en los tendones, lo que lo mantiene en total incertidumbre respecto al resto de la Liguilla.

Ante este escenario, la directiva escarlata tomó medidas drásticas. Toluca decidió despedir a los tres kinesiólogos responsables de su rehabilitación, pues además de no anticipar la recaída, tampoco detectaron a tiempo la lesión que ahora pone en riesgo su participación en las fases finales.

Alexis Vega podría reaparecer en la Semifinal de vuelta o quizá hasta la Final

Por lo pronto, Vega está completamente descartado para el partido de ida de las Semifinales ante Monterrey, que se jugará este miércoles en el Gigante de Acero. El escenario más optimista para Toluca es que el atacante pueda al menos aparecer en la banca en el duelo de vuelta en el Estadio Nemesio Diez el próximo domingo, pensando en una posible clasificación a la Final.