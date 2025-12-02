Javier Hernández se convirtió en blanco de burlas y críticas la noche del domingo, luego de fallar el penal que pudo darle a Chivas la victoria ante Cruz Azul y el pase a las semifinales del Apertura 2025. La falla provocó una oleada de comentarios negativos… y ahora uno de los narradores más icónicos del futbol mexicano decidió sumarse.

Se trata de Enrique Bermúdez, quien compartió en redes sociales una caricatura en la que un condenado a fusilamiento recibe la oportunidad de pedir un último deseo… y solicita: “que dispare Chicharito”, una clara burla alusiva a fallar un tiro a corta distancia.

La publicación se llenó rápidamente de comentarios apoyando la broma del Perro y sumándose a las críticas contra Hernández. El tweet acumula hasta el momento más de 228 respuestas, 2 mil retweets y 16 mil Me gusta, reflejando el nivel de molestia e incredulidad que generó la falla, una que muchos consideran quedará marcada en la historia de Chivas.

De acuerdo con reportes internos del club, Hernández ya se habría despedido del cuerpo técnico y de sus compañeros, mientras espera definir su futuro en otro equipo. Su destino más probable sería la Segunda División de Inglaterra, aunque habrá que ver si esta falla, sumada a sus números tan bajos con el Rebaño Sagrado, no afecta las opciones en su siguiente paso profesional.

Chicharito ha fallado el 50% de los penales que ha cobrado en toda su carrera

Además, el historial de Hernández desde el punto penal no respalda su elección como cobrador: ha ejecutado 32 penales en su carrera, anotando solo la mitad y fallando la otra. Incluso el último que cobró, todavía como jugador del LA Galaxy, también lo erró. Por ello, muchos siguen cuestionando por qué se decidió que él cobrara un tiro tan determinante en el partido del domingo.