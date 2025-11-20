Se acerca la hora de la verdad para las Chivas de Guadalajara en el Apertura 2025 de la Liga MX. Después de lo que fue el receso por Fecha FIFA en la que vio acción la Selección Mexicana, comenzarán la disputa del Play-In y la Liguilla, donde el Rebaño se medirá ante otro de los candidatos como es Cruz Azul.

De cara a estos dos compromisos ante la Máquina Cementera, el Guadalajara cerrará filas para encarar la preparación de la mejor manera posible. Amaury Vergara se mostró cerca de la plantilla, mientras que en la categoría Sub-21, el golazo de Ariel Castro no alcanzó para sacar ventaja en el partido de Ida frente a Tigres.

Alan Mozo se queda en Chivas

Este torneo ha traído muy poca participación para el lateral derecho de Chivas, Alan Mozo, quien apenas jugó tres partidos. Una lesión que lo alejó durante varias semanas, además de la competencia interna, motivaron rumores de que podría salir del Rebaño en el próximo mercado. Sin embargo, César Huerta dejó en claro que Gabriel Milito sí lo tiene en sus planes y pretende su continuidad, por lo que el jugador permanecería en las filas rojiblancas.

Amaury Vergara estuvo presente en Verde Valle

En la previa a la Liguilla, el propietario Amaury Vergara se hizo presente en Verde Valle, donde compartió con los jugadores, el cuerpo técnico y el resto de la directiva del Guadalajara. “Esencialmente, el mensaje para el plantel y el cuerpo técnico es de respaldo, confianza y de ilusión. Fue a decirle que él también está entusiasmado con el futbol que el Guadalajara está brindando“, dijo César Huerta sobre la visita del mandatario rojiblanco.

Roberto Alvarado ve a Chivas entre los candidatos

Tras volver de su participación con la Selección Mexicana, Roberto Alvarado platicó con la prensa en el aeropuerto y se refirió al momento en el que llega Chivas: “Creo que le puede alcanzar para pelear el título. El grupo está comprometido, está muy unido y en ese aspecto todos estamos con el mismo objetivo (…) El equipo está en un buen momento, ya agarramos muy bien la idea del cuerpo técnico”, explicó el Piojo.

Ariel Castro se lució con golazo en Chivas Sub-21

Después de un semestre de irregular participación con el Tapatío, Ariel Castro bajó al Sub-21 para reforzar al equipo de Pepe Meléndez en la Liguilla. El delantero, que supo estar muy cerca del primer equipo, se lució con un espectacular golazo de tijera que puso en ventaja al Rebaño, aunque sobre el cierre llegó el gol del empate para Tigres, que definirá como local y cuenta con ventaja gracias a su mejor ubicación en la fase regular.