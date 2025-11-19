Al igual que en primera división Chivas disputa los Cuartos de Final de la Liguilla debido a que enfrenta a Tigres. En Verde Valle se empieza a hablar si no debió haber cerrado las instalaciones luego del golazo de tijera que anotó Ariel Castro para que el equipo de Pepe Meléndez le gana a los regiomontanos.

La estadística marca que el andar del Guadalajara en la fase regular fue muy malo, ya que quedó lejos del super líder. Los rojiblancos cerraron en la octava posición con 26 puntos, a 17 unidades de los Felinos.

Esta mañana Chivas comenzó su andar en la Liguilla enfrentando a Tigres en las instalaciones de Verde Valle. Tras un primer tiempo complejo, el equipo de Pepe Meléndez encontró el 1-0 con un golazo de tijera de Ariel Castro quien fusiló a Juan Carrera tras el gran centro de Torres.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas Sub-21?

La vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla para Chivas Sub-21 se dará recién el próximo sábado 22 de noviembre en Nuevo León. El partido se jugará a las 09:00 del Centro de México y podrá seguirse en las redes sociales del conjunto auriazul.