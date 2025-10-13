Alexis Gutiérrez vivió en Chivas gran parte de su infancia futbolística, pero nunca logró debutar con el primer equipo. Hoy, consolidado en la élite y con el peso de vestir la playera del América, el mediocampista recordó sus años en el Rebaño y explicó los motivos por los que aquel sueño rojiblanco terminó rompiéndose antes de comenzar.

“Yo estaba en Chivas, ahí hice toda mi formación desde la Sub-13”, contó Gutiérrez en diálogo con Ricardo Peláez. “Pasé por todas las categorías y en la Sub-20 ya había tenido los Mundiales Sub-17 y Sub-20. Diego Ramírez era mi entrenador. Sin debutar en Chivas, que te compre un club tan grande como lo es Cruz Azul me cayó de maravilla”, admitió.

El mediocampista recordó además cómo fue dejar su casa siendo apenas un niño para perseguir el sueño rojiblanco. “Viví con la familia de Alejandro Organista seis años. Cuando llegué a Chivas tenía 13 años y me fui de mi casa. En Casa Club era a partir de los 15, así que el club hablaba con familias que podían recibir jugadores. Me recibieron como de prueba en una Copa Chivas y me quedé. Cumplí 18 y seguía viviendo con ellos”, relató.

El punto de quiebre, según el propio Alexis, llegó cuando regresó a Tapatío. “Fui a Chivas y no recibí oportunidad. Me quedo en Tapatío y ahí cambia totalmente mi manera de pensar, porque veo la realidad otra vez. No por hacer menos a la Liga de Expansión, pero no era donde yo me veía. Yo quería estar en Primera División. Ese fue un momento muy importante en mi carrera porque fue un golpe de realidad”, aseguró.

El agradecimiento de Alexis Gutiérrez con el Guadalajara

A pesar de que su camino lo llevó luego a Cruz Azul y finalmente al América, el mediocampista no guarda rencor con el club que lo formó. “Agradecimiento total, porque ahí me dieron las bases, me dieron escuela, me dieron todo. Estoy muy agradecido con la formación que me dieron las Chivas”, cerró Gutiérrez, quien hoy escribe una historia completamente distinta, pero con las raíces bien claras.