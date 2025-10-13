El último sábado Chivas volvió a tener acción en medio de la fecha FIFA en una nueva edición del Clásico Nacional en Estados Unidos. En Phoenix, Chicharito Hernández no solo fue titular y capitán, sino que también anotó por primera vez frente a las Águilas. En las últimas horas reapareció con un mensaje para sus detractores al afirmar que quien se enfoca en mejorar en sí mismo no destruye al otro.

Para Javier Hernández los últimos meses en el Guadalajara han sido los peores en su regreso debido a que por sus declaraciones quedó como un machista, al punto que el club reaccionó luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum le haya contestado. A su vez, las críticas de la afición por su bajo rendimiento y un claro enojo por parte de la directiva lo llevaron a estar más alejado aún.

En medio de este contexto adverso y con un futuro definido, Chicharito Hernández reapareció como titular en el empate de Chivas ante América. En Phoenix se reencontró con el gol luego de rematar tras un centro de Teun Wilke. La mayoría de los jugadores se acercaron a festejar con él y su mensaje a todo el Guadalajara fue besarse el escudo.

Chicharito Hernández anotó frente a América por primera vez. (Foto: IMAGO7)

48 horas después de en Arlington, Javier Hernández reapareció con un mensaje en redes sociales para marcarle implícitamente la cancha a sus críticos. ”’Quien está enfocado en construir su vida no tiene tiempo para destruir la de otros – Anónimo’”, expresó el futbolista en su cuenta de Instagram junto a un video de anotación ante las Águilas.

¿Cuándo volverá a jugar Chicharito con Chivas?

Tras el parón por la fecha FIFA, Chivas y Chicharito Hernández comenzarán a prepararse para enfrentar a Mazatlán el próximo sábado en el Estadio Akron. El juego comenzará a las 19:00 del Centro de México y se podrá seguir por Amazon Prime.