El pasado viernes 10 de octubre se llevó a cabo en el Estadio Tecnológico de Oaxaca el partido entre Alebrijes y Club Atlético La Paz, correspondiente a la Fecha 11 del Torneo Apertura 2025 y un canterano delClub Deportivo Guadalajara fue protagonista.

Se trata nada más y nada menos que de Gilberto García, quien en dicho encuentro fue el encargado de abrir el marcador al minuto 24, luego de pegarle al esférico con la pierna derecha dentro del área para vencer a Óscar González.

No obstante, este tanto del canterano de nuestras Chivas de nada sirvió debido a que a los pocos minutos, Sergio Meza empató el cotejo y para el segundo tiempo el tablero no se movió y tuvieron que repartir puntos en la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Expasión MX.

¿Qué números tiene Gilberto García en el Club Atlético La Paz?

Gilberto García se ha convertido en un elemento importante en el esquema de Hugo Castillo. Y es que en lo que va de la presente campaña del máximo circuito del balompié azteca suma 900 minutos, divididos en 10 partidos, todos ellos como titular, además de dos tantos, el primer de ellos en la Jornada 2 contra Correcaminos.

Cabe mencionar que Club Atlético La Paz se encuentra en estos momentos en la octava posición de la tabla general del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX, con un balance de tres victorias, cuatro empates y tres descalabros.