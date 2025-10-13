Chivas se encuentra en plena preparación para el juego contra Mazatlán por el Apertura 2025 de la Liga MX. En medio del regreso a las actividades Jesús Bernal dio a conocer la lista de jugadores que tienen todo los números puestos para salir del equipo para el inicio del Clausura 2026.

No hay dudas que la gestión de Gabriel Milito en el Guadalajara llevó a exprimir de la mejor manera todos los recursos disponibles. Daniel Aguirre y Omar Govea pasaron de ser jugadores colgados a activos de un momento a otro, y de ser necesario Isaac Brizuela, Samir Inda u otro veterano o canterano entraron al campo de juego.

Este gran movimiento de jugadores en Chivas lleva a analizar con mucha facilidad qué tipo de jugadores le gustan al cuerpo técnico y qué puesto falta reforzar para el próximo campeonato. En el mismo sentido comienzan a identificarse aquellos elementos que no serían tomados en cuenta para el Clausura 2026, por lo que Jesús Bernal detalló una lista de nueve jugadores que no serán tenidos en consideración.

En su canal de YouTube el periodista de ESPN señaló que Dragón García, Gilberto Sepúlveda, Luis Olivas, Raúl Martínez, Leonardo Sepúlveda y Yael Padilla no serán tenidos en cuenta porque no son del agrado de Gabriel Milito. Por otro lado, en el caso de Isaac Brizuela no solo que no entra planes del argentino, sino que además se estaría por retirar. En el ataque hay que sumar a Chicharito Hernández quien no renovará su contrato, mientras que Alan Mozo podría salir porque es la tercera o cuarta opción en la lateral derecha y no hay que olvidarse que la directiva lo quería vender.

El guiño de Orbelín Pineda a Chivas

En medio de este contexto de mercado de pases invierno adelantado, Orbelín Pineda llegó con la Selección Mexicana para enfrentar a Ecuador en el Estadio Akron y lanzó un guiño al Guadalajara al señalar que estaba contento en regresar. “En lo personal es muy bonito, toda mi carrera la he tomado aquí en Chivas. Conseguí todo y venir a esta ciudad se siente bonito. Es un orgullo estar en este estadio”, expresó el mediocampista del AEK Atenas.