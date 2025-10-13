La Selección Mexicana disputará este martes 14 de octubre un nuevo amistoso de preparación rumbo al Mundial de 2026. Luego de la dolorosa derrota sufrida frente a Colombia, el Tri se medirá ante Ecuador en el Estadio Akron. Para el mediocampista Orbelín Pineda será especial regresar al sitio donde vivió tantas alegrías.

El futbolista surgido en Querétaro ya está listo para el choque ante Ecuador y se mostró muy contento por regresar a Guadalajara y más precisamente al Estadio Akron: “En lo personal es muy bonito, toda mi carrera la he tomado aquí en Chivas. Conseguí todo y venir a esta ciudad se siente bonito. Es un orgullo estar en este estadio”, expresó el mediocampista del AEK Atenas.

Orbelín viene de ser titular en la contundente derrota frente a Colombia, por lo que ahora podría ser uno de los jugadores relegados en el duelo de este martes. “Representar a la Selección Mexicana es algo importante. Y bueno, a cambiar el papel porque son partidos que nos van a tocar en el Mundial. Son el tipo de selecciones que estarán en la Copa del Mundo. Enfocarnos en el siguiente partido es lo primordial”, señaló.

Además, Orbelín también fue autocrítico por el nivel que ha mostrado últimamente con el Tri: “En lo personal quiero hacer una autocrítica porque creo que no he estado en mi mejor forma, sé que he dejado de dar a la Selección y esto es con trabajo, dedicación de día a día y dar lo mejor en cada entrenamiento. Así vamos a rendir mejor. Cada aúno sabe lo que hace bien y lo que ha dejado de hacer”, reflexionó.

El paso de Efraín Álvarez por Chivas

Entre 2016 y 2018, Orbelín Pineda se consolidó como una pieza clave de Chivas, disputando 128 partidos, en los que aportó 10 goles y 8 asistencias, y ayudó al club a conseguir cuatro títulos: la Supercopa MX 2016, la Copa MX 2017, la Liga MX 2017 y la Liga de Campeones de la Concacaf 2018, antes de continuar su carrera en Cruz Azul y luego en el futbol europeo.