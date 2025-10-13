

Sin dudas uno de los grandes sinsabores que tuvo Chivas en los últimos cinco años es sin duda el subcampeonato del Clausura 2023 de la mano de Veljko Paunovic. A más de dos años de aquella definición, Miguel Jiménez habló en exclusiva con Rebaño Pasión reconoció que nadie da nada por aquel Guadalajara.

Una de las primeras críticas que recibió el serbioespañol cuando fue presentado como nuevo entrenador del Rebaño Sagrado fue no haber dicho que llegaba para ser campeón con el equipo más grande de México. A su vez, comenzó de menor a mayor, pero de la mano de Víctor Guzmán y Roberto Alvarado en el ataque y una clara línea defensiva encontró enormes resultados para romper todo tipo de pronóstico y alcanzar la final.

“Creo que fue un torneo que nadie daba un peso por nosotros, esa es la realidad. Al final de cuentas, nosotros hicimos que las cosas sucedieran partido a partido. Esa era la mentalidad del equipo: ir partido a partido y eso nos alcanzó para poder llegar y disfrutar una final”, recordó en diálogos con Rebaño Pasión.

Miguel Jiménez habló de la final que Chivas perdió. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “Tristemente no pudimos levantar ese campeonato que entre comillas lo teníamos entre las manos. El futbol es tan incierto que suelen suceder todas estas cosas. Me quedo tranquilo, más no satisfecho porque no se logró el campeonato. Al final de cuentas hicimos un gran grupo en el que todos íbamos por el mismo camino y que no se concretó con el simple hecho de no poder levantar ese trofeo. Pero contento y orgulloso de pertenecer a ese gran grupo que se hizo en ese momento”.

Miguel Jiménez contradice a Fernando Beltrán sobre peleas en Chivas vs. Tigres

En noviembre de 2023, Fernando Beltrán mantuvo una charla en el podcast de Miguel Ponce en el que explicó señaló que entraron al descanso de la vuelta entre Chivas y Tigres enojados entre ellos. “Entramos al medio tiempo todos, me incluyo, entramos y nos empezamos a decir de cosas, a gritarnos, en lugar de decir ‘Qué partidazo estamos dando, estamos jugando muy bien’… entonces el medio tiempo yo recuerdo, eso me queda muy marcado, porque yo dentro de ese (ambiente) cómo se sentía, yo dije: ‘esta madre va a valer v… antes de que pasara’”, expresó.

En diálogos con Rebaño Pasión, Miguel Jiménez afirmó que esto no había ocurrido. “No comparto eso porque al final de cuentas pues estábamos haciendo un gran partido, íbamos 2-0 arriba, así que no sé quién haya dicho eso”, cerró.