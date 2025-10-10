Veljko Paunovic volvió a vivir una historia parecida a la que tuvo con Chivas. Este jueves 9 de octubre, el entrenador serbio fue separado de su cargo en el Real Oviedo de manera sorpresiva, pese a que el equipo no estaba en puestos de descenso y venía de conseguir el ascenso a Primera División tras 24 años. La noticia tomó por sorpresa a la afición, y rápidamente surgieron rumores que apuntan a problemas de relación con el vestidor como posible causa de su salida.

El propio Paunovic confirmó en un mensaje de despedida publicado en sus redes sociales que la decisión de dejar al Real Oviedo fue completamente inesperada. En su texto, el técnico expresó su tristeza por no poder continuar el proyecto y agradeció el apoyo de la afición y del club, dejando entrever que la determinación no fue suya.

“Hoy me toca despedirme inesperadamente de un lugar que siento como mi casa. No es fácil poner en palabras lo que ha significado para mí volver al Real Oviedo y vivir junto a vosotros una de las páginas más emocionantes de nuestra historia reciente.”

Veljko Paunovic ratificó su calidad como entrenador en el futbol de España.

A pesar de la situación, Paunovic se mostró elegante en su despedida. Agradeció a los jugadores y al cuerpo técnico con palabras de respeto y cariño, destacando su compromiso y profesionalismo. Esto generó aún más dudas sobre su despido, pues puede interpretarse como un gesto de caballerosidad y clase personal, mientras que otros creen que, en realidad, nunca existió una ruptura real con el grupo, y que su salida fue una decisión de la directiva.

“Ha sido un honor dirigir a un grupo de futbolistas que demostraron tener actitud, calidad y un compromiso que hace grande a este club. Estoy convencido de que el Real Oviedo tiene en ellos la fuerza y el talento para seguir siendo equipo de Primera.“

La despedida de Veljko Paunovic del Oviedo volvió a generar nostalgia entre los aficionados de Chivas

Su salida, considerada por muchos como injusta en lo deportivo, no solo generó enojo en la afición del Oviedo, sino también nostalgia entre los seguidores de Chivas, quienes recordaron con cariño su paso por el Rebaño Sagrado. La emotiva carta de despedida tocó fibras entre los rojiblancos, que aún valoran el trabajo y la identidad que Paunovic dejó en Guadalajara, donde fue protagonista de una campaña que devolvió ilusión al equipo.