El Real Oviedo sorprendió este jueves al anunciar la salida de Veljko Paunovic como su entrenador, apenas unos meses después de haber conseguido el histórico ascenso a Primera División tras 24 años de espera. La noticia causó molestia y desconcierto entre la afición, pues el equipo se mantiene fuera de puestos de descenso y no atravesaba una crisis de resultados que justificara su despido.

Esta inesperada decisión ha abierto la puerta a múltiples especulaciones, y la versión más comentada en España apunta a que el rompimiento no fue deportivo, sino interno. De acuerdo con versiones locales, Paunovic habría tenido una tensa relación con parte del vestuario, situación que habría terminado por fracturar la armonía del equipo y precipitar su salida del cuadro propiedad de Grupo Pachuca.

Aficionados especulan de problemas internos en el Real Oviedo.

No sería la primera vez que el serbio deja un equipo en medio de rumores de conflictos internos. En su paso por Chivas, también se habló de problemas con los jugadores, e incluso se llegó a especular con una supuesta pelea con Víctor Pocho Guzmán, aunque nunca se confirmó oficialmente. Lo cierto es que su salida del Rebaño se dio cuando todavía tenía crédito deportivo, lo que alimentó aún más las versiones de un vestidor dividido.

Algo similar ocurrió en su etapa con Tigres, donde pese a mantener al equipo en los primeros lugares, se mencionó que la relación con sus futbolistas no era la mejor. Finalmente, el club optó por su salida y Guido Pizarro, entonces jugador, tomó el mando interino del equipo felino para cerrar aquella etapa, mismo que mantiene hasta el momento.

¿Regresará Veljko Paunovic a la Liga MX tras ser destituido por el Real Oviedo?

Con su salida del Real Oviedo, el futuro de Paunovic vuelve a ser una incógnita. No sería descabellado pensar en un regreso a la Liga MX, donde su nombre aún genera interés y su estilo de trabajo es bien conocido. El tiempo dirá si algún club mexicano vuelve a apostar por el técnico serbio a pesar de este historial de gestiones cortas o si buscará una nueva aventura en Europa.