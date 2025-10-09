La rivalidad entre Chivas y América es la más grande de todo el futbol mexicano, por lo que está prohibido perder frente al máximo rival cada ocasión que se encuentran en un terreno de juego, sin importar que se trate de un duelo oficial o un amistoso y así lo entiende el propio Richard Ledezma.

El futbolista del Guadalajara está consciente de que los tapatíos requieren de mantener el buen ritmo, por lo que tratarán de seguir adoptando la idea futbolística que impone Gabriel Milito en este duelo de exhibición contra las Águilas.

“Este juego será una guerra, esperamos que sea igual de intenso como siempre son los Clásicos (…) Llevamos 3 victorias seguidas y este amistoso no es un juego cualquiera, es un Clásico y buscaremos el triunfo”, declaró el nuevo refuerzo rojiblanco a su llegada a Arizona.

Noche especial para Richy Ledezma en Arizona

“Se siente muy bien volver a Phoenix que es mi casa, tengo a toda mi familia aquí y estoy muy emocionado por verlos. Pedí 80 boletos para que vayan a verme”, concluyó el futbolista rojiblanco.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. América en Estados Unidos?

El Guadalajara decidió ganarse unos dólares y sobre todo mantenerse en ritmo durante este parón por la Fecha FIFA, por lo que sostendrá un duelo de exhibición contra las Águilas el próximo sábado 11 de octubre en Phoenix, Arizona, duelo que arrancará en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.