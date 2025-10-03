Aunque supo ser uno de los elementos más destacados durante su paso por las Fuerzas Básicas de Chivas, Alexis Gutiérrez no llegó a debutar con el primer equipo del Club Deportivo Guadalajara. Su tope fue el Tapatío, antes de salir y demostrar su calidad en Cruz Azul, desde donde fue transferido nada menos que al Club América.

Ahora que está en la vereda de enfrente, la del archirrival del Guadalajara, el futbolista de 25 años no tiene reparos en olvidar su extenso paso por la cantera del Rebaño Sagrado. Consultado en conferencia de prensa sobre la grandeza de América, Chivas y Cruz Azul, Gutiérrez envió un guiño para su nuevo club.

“Para nosotros es muy importante cada partido, sin despreciar ni menospreciar a los demás equipos. Para América, repito, siempre es estar en los primeros lugares”, dijo Alexis Gutiérrez antes de referirse al próximo partido que tendrán los azulcremas contra Santos Laguna. Pero lo más fuerte llegó después.

“Obviamente, por otro lado, a América lo considero como el mejor equipo de México. Obviamente, los equipos en que he estado (Chivas y Cruz Azul) son grandes. Estoy muy orgulloso de poder haber pertenecido a esos equipos, pero yo considero que estoy ahora en el mejor equipo de México y estoy muy feliz”, declaró Alexis Gutiérrez, en unas declaraciones que lógicamente fueron bien recibidas por la afición azulcrema.

Alexis Gutiérrez llegó a Chivas con apenas seis años de edad

El mediocampista zurdo recaló en la cantera rojiblanca con apenas seis años y a partir de allí realizó un gran recorrido. Por ejemplo, fue figura en un Torneo Sub-15 Internacional organizado por la Liga MX, donde Gutiérrez fue la gran figura en la final ante Eintracht Frankfurt, con un doblete. No obstante, no alcanzó a debutar con el primer equipo y explotó en Cruz Azul, ganándose incluso la convocatoria a la Selección Mexicana.