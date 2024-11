En las Chivas de Guadalajara la calidad comprobada de algunos de sus canteranos no siempre es garantía para que sean considerados en el primer equipo como sucedió con Alexis Gutiérrez, un mediocampista que nunca fue aprovechado en el equipo tapatío y ahora triunfa con Cruz Azul al grado de que ya fue convocado a la Selección Mexicana con Javier Aguirre.

En este sentido, Ricardo Peláez, quien fuera director deportivo del Rebaño Sagrado del 2019 al 2022 confesó las razones que se dieron para que Gutiérrez dejará la institución y tener mayores oportunidades con La Máquina, donde se ha consolidado como un titular indiscutible con Martín Anselmi en el banquillo.

Peláez revela culpables de la salida de Gutiérrez de Chivas

En una entrevista para el diario El Informador, Peláez Linares aseguró que los técnicos mexicanos con los que coincidió Alexis Gutiérrez cuando estuvo en Chivas en el 2021 nunca lo tomaron en cuenta y aunque no dio los nombres, el dirigente estuvo trabajando con Víctor Manuel Vucetich, Marcelo Leaño y Ricardo Cadena.

Peláez Linares fue quien llevó a Alexis a Cruz Azul. Foto: Imago7/Alejandra Suárez

“Yo lo había llevado a Cruz Azul y me lo llevé a Chivas y tuvo muy poca participación, en la realidad en Chivas no fue tomado en cuenta por los entrenadores mexicanos con los que trabajé, jugó mucho tiempo en Tapatío, y ya que salí de Chivas, lo rescató nuevamente a Cruz Azul, y hoy está jugando de titular y ha hecho un buen papel y se ha ganado merecidamente su convocatoria”.

“Lo llevamos para cumplir con la regla 20-11 como opción para cumplir con la regla de 20-11 que en ese entonces funcionaba, lo llevamos a Cruz Azul, él estaba en Fuerzas Básicas del Guadalajara y en la elección nacional a las menores. Tenía muy buenas referencias de él, lo llevamos a Cruz Azul, nos ayudó mucho en cuanto a los minutos de la regla, pero después tuvo poca actividad y cuando me voy al Guadalajara me lo llevo”, fue parte de lo que explicó Peláez Linares.

Por otro lado, Peláez, quien fue de Chivas en el 2022 teniendo como mejor resultado unas Semifinales en el 2020, aseguró que le cumplió a Alexis Gutiérrez en sus intenciones por tratar de darle confianza para que se consolidara en el Rebaño: “Sí (lo considera como un hijo) de alguna forma sí porque por algo me lo llevé a los dos equipos, con la intención, con la intención y con el conocimiento de que yo sabía, porque lo veía, que es un buen jugador, obviamente con proyección, hoy lo veo triunfar, entonces de alguna forma me siento contento por él, no por mí”.