El conjunto rojiblanco no le dio las oportunidades que merecía un joven volante que hoy brilla con Cruz Azul.

Por las Chivas de Guadalajara pasó uno de los volantes que más han desatado en lo que va del Torneo Apretura 2024 y se trata de Alexis Gutiérrez, quien se ha consolidado con Cruz Azul de Martín Anselmi al ser uno de los titulares indiscutibles, lo cual le ha valido para ser considerado por Javier Aguirre para la Selección Mexicana.

El mediocampista tuvo un paso por el Rebaño Sagrado gracias a que Ricardo Peláez, entonces director deportivo lo recuperó, luego de que fue cedido a La Máquina, pero las oportunidades fueron muy pocas durante el 2022 para el joven futbolista, quien únicamente fue considerado para jugar con el Tapatío de la Liga de Expansión.

Alexis Gutiérrez se fue de Chivas para triunfar en Cruz Azul

A pocos meses de que Fernando Hierro llegó a Guadalajara en octubre del 2022, Alexis Gutiérrez volvió a los cementeros donde empezó a pelear por un lugar, gracias a sus estupendas condiciones como un volante ofensivo que llega desde una segunda línea detrás del atacante Angel Sepúlveda, aunque también ha jugado como recuperador del esférico.

Alexis Gutiérrez jugó con Chivas en fuerzas básicas. Foto: Imago7/Sandra Bautista

Cuando Gutiérrez estaba en Guadalajara, el técnico de Chivas era Ricardo Cadena, quien anteriormente estaba en Tapatío, pero nunca coincidieron en el equipo de la Liga de Expansión, por ello no pudo constatar sus grandes cualidades y en diciembre del 2022 se marchó a los celestes donde hoy brilla con luz propia y Javier Aguirre lo convocó por primera vez a la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de noviembre donde jugarán contra Honduras en la Nations League.

Alexis Gutiérrez es un canterano de los rojiblancos que buscaba ganarse un lugar en el equipo que lo vio nacer como futbolista y así lo confesó en una entrevista que le realizamos en Rebaño Pasión en febrero del 2022, justo cuando vivía un buen momento con Tapatío.

“Lo que más quería era jugar en Primera División, pero no solo jugando uno o dos partidos, yo me visualizo siendo un referente, estar consolidado, estar en la Selección y desde niño ese era mi sueño poder estar en Chivas y poder sobresalir en un club tan grande como lo es estar aquí. Poder ganarme la titularidad, poder ser parte del equipo en Tapatío, sumar muchos minutos y a mediano plazo poder debutar en el primer equipo y claro que no solamente uno o dos partidos, consolidarme. Hacer una historia que en Chivas y al consolidación”, comentó en su momento Gutiérrez.