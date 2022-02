Formado en la fuerzas básicas del Club Guadalajara, pero fuera después de tres años, Alexis Gutiérrez regresó por la puerta grande con la única intención de ganarse un lugar, primero en el CD Tapatío y más tarde ser considerado en el primer equipo para cumplir su sueño, consolidarse como un referente que logre escribir su propia historia con letras de oro en la institución.

En entrevista exclusiva con Rebaño Pasión, una de las últimas joyas de la cantera rojiblanca poco a poco se ha ganado algunas oportunidades en el Tapatío que marcha como superlíder en la Liga de Expansión, por ello sabe que empezar a marcar la diferencia en el equipo de Ricardo Cadena le abrirá las puertas para cumplir con sus objetivos más trascedentes en el club rojiblanco.

“Lo que más quería era jugar en Primera División, pero no solo jugando uno o dos partidos, yo me visualizo siendo un referente, estar consolidado, estar en la Selección y desde niño ese era mi sueño poder estar en Chivas y poder sobresalir en un club tan grande como lo es estar aquí. Poder ganarme la titularidad, poder ser parte del equipo en Tapatío, sumar muchos minutos y a mediano plazo poder debutar en el primer equipo y claro que no solamente uno o dos partidos, consolidarme. Hacer una historia que en Chivas y al consolidación”, apuntó el volante de 21 años, quien llegó procedente de Cruz Azul.

Marcelo Leaño y Ricardo Peláez le dieron la bienvenida

Alexis reveló que desde su llegada al club fue recibido por el entrenador y el director deportivo, quienes lo motivaron para que pueda hacerse de un lugar importante en Guadalajara: “Al principio tuve una platica con Ricardo Peláez y el profe Leaño, todo bien, recibiéndome, dándome la bienvenida, (me dijeron) que le eche ganas para que en cualquier momento llegue la oportunidad ( del primer equipo)".

“Vengo con mucha felicidad, sobretodo muy motivado, y con mucha ganas de poder jugar que es lo que más me interesa y disfrutar sobretodo también. No vengo con tanto ritmo, pero acá los entrenamientos siempre son muy intensos, poco a poco me he sentido mejor, me estoy adaptando bien y también a las indicaciones del profe Cadena, veo un equipo muy sano, muy unido y eso también hace que tengamos buena competencia sana y con eso que se den los resultados. Hay mucho apoyo dentro del equipo”.

“Tapatío está para ser campeón”

Con el superliderato a cuestas, Alexis Gutiérrez considera que la única misión es levantar el título de la Liga de Expansión: “Tapatío está para ser campeón, esa es una meta que desde el inicio del torneo nos lo pusimos, vamos de objetivo a objetivo ese es al largo plazo y eso siempre lo tenemos en mente y siento que vamos”.

Confía en la reacción de Chivas

“No se han dado tanto las cosas, pero confío mucho en ellos, confío en que uno como jugador no se viene aquí a la institución nada más pasar el rato. Confío en que van a salir adelante, Chivas está para grandes está para grande cosas y yo los apoyo mucho en eso. Sé que hay una unión importante en el equipo y lo veo bien, tarde o temprano van a llegar los resultados”.

