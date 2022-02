Roberto Alvarado estuvo muy cerca de jugar con el América en la Sub-20, pero una situación extradeportiva la impidió seguir con su carrera en el acérrimo rival de las Chivas de Guadalajara, así lo reveló el propio volante rojiblanco en una charla con Jesús Angulo en su podcast “Disfruta el Viaje”.

El “Piojo” fue la novedad en la nueva emisión del programa que se transmite en YouTube y que ha hecho famoso el “Canelo”, jugador del Rebaño Sagrado. En la entrevista el nuevo elemento tapatío habló acerca de su paso por el futbol de Inglaterra con el Manchester City y sus inicios en el Celaya de la Liga de Expansión, donde logró consolidarse para dar el salto a la Primera División con Necaxa.

Pero en una parte de la conversación, Alvarado reveló que luego de tres meses en la ciudad inglesa, donde aclaró que nunca le gustó vivir, tuvo la oportunidad de regresar a México para enrolarse con las Águilas, sin embargo los directivos de Celaya se lo impidieron al existir el Pacto de Caballeros, lo cual entorpeció su transferencia en aquel momento.

"En el Manchester City me dicen vas a regresar a la Sub-20 con el América, como que tenían buena comunicación con ellos, cuando regresó todavía existía aquel Pacto de Caballeros y me citan unas personas de la directiva del Celaya, y como habían cambiado de dueño, me comentaron que me tenía que quedar con ellos y al final me tuve que quedar en el Celaya a los 16”, mencionó el “Piojo” Alvarado.

Explica Alvarado que no quería irse de Cruz Azul

En otra parte de la entrevista, Alvarado reconoció que no tenía en mente salir de La Máquina, debido a la alta estima que había conseguido por la escuadra capitalina,aunque indicó que cuando le hicieron la propuesta de Chivas aceptó sin pensarlo:"Fue intercambio por el ‘Brujo’, nos intercambiaron, al principio yo no quería salir de Cruz Azul, tres años y medio y le agarré mucho cariño a la institución, al inicio como que no quería, lo pensé y lo hablé con mi esposa y coincidimos que mi ciclo ya había terminado en Cruz Azul para ir a otro lado, y salió lo de Chivas y dije que sí".

