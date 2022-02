El arquero del Rebaño considera que deben ser consistentes los 90 minutos y no solamente por algunos lapsos de los encuentros.

Para el portero de las Chivas de Guadalajara, Raúl Gudiño la derrota que obtuvieron el sábado anterior contra León en el último minuto fue uno de los golpes más duros de los meses recientes, pero lejos de lamentarse, confía en que cuentan con los argumentos para resarcir los errores y salir a buscar el triunfo ante Puebla, el superlíder del Torneo Clausura 2022 en la Fecha 7.

El guardameta del Rebaño Sagrado sabe que perder no fue la mejor manera de manifestar el buen futbol que desplegaron en la cancha de los Esmeraldas, sobretodo en la segunda mitad, ya que al final de cuentas se llevaron el descalabro, por lo cual explicó que la única manera de recuperar la confianza es saliendo a proponer el duelo por mucho que La Franja esté en la cima de la competencia.

"Somos conscientes que hemos tenido dos derrotas consecutivas, pero a su vez sabemos que tenemos en frente una gran oportunidad, que es lo bonito del futbol, que te da revanchas y esas oportunidades de revertir o mejorar siempre en el siguiente partido y esta es una buena oportunidad para tomarla y hacerla posible".

"Fue un golpe fuerte el haber perdido el partido pasado sabiendo que se hizo un buen partido en funcionamiento del equipo, creo que fue un trabajo bueno, pero son pequeños detalles que nos cuestan, no hay que ocultar que fue un golpe fuerte, tenemos enfrente un equipo que está haciendo un gran torneo, haciendo lo mejor que se le ha visto en los últimos años, pero más que ver su orden, nosotros debemos de ser los que debemos de proponer el partido para quedarnos los tres puntos”, que parte de lo que comentó Gudiño en entrevista con Marca Claro.

Chivas no está donde debería de estar

Por otro lado, Raúl Gudiño manifestó que estar en el noveno puesto de la tabla general con siete unidades no es precisamente el lugar que pretenden para el equipo más importante del futbol mexicano: “No hay que ocultar nada, debemos ser conscientes de que no se han dado los resultados y no se ha puesto al equipo donde se debería de poner, como jugadores trabajamos en eso y somos los primeros en querer volver a los primeros puestos y cargamos con esa responsabilidad. Queremos ser esos jugadores que la afición recuerde que dio ese paso”.

