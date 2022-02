La dirigencia rojiblanca no quiere seguir haciendo corajes como ocurrió en el duelo ante León cuando cayeron en el último minuto.

Directiva de Chivas prepara Plan B en caso de que no reviertan el mal momento en el Clausura 2022

En el Club Guadalajara no sanan del todo la herida que dejó el doloroso descalabro en la Jornada 6 frente a León, sin embargo la continuidad del técnico Marcelo Leaño no está en juego, pero si hay una alternativa que tiene muy pensativa a la dirigencia comandada por Amaury Vergara en caso de que los resultados positivos no regresen en los siguientes duelos.

El Rebaño Sagrado marcha con siete puntos en el noveno puesto de la clasificación general luego de dos victorias, un empate y tres derrotas, dos de ellas de manera consecutiva, razón suficiente por la que el hijo de Jorge Vergara no descarta tomar medidas más drásticas en caso de que no obtengan buenos resultados en los siguientes encuentros, empezando por el del sábado cuando reciban al superlíder Puebla.

Aunque tanto Amaury como el director deportivo, Ricardo Peláez piensan lo mismo que un sector de la afición al considerar que fue injusta la derrota en la cancha de los Esmeraldas 2-1, también saben que no pueden vivir de “jugar bonito” sin conseguir los resultados esperados, por lo cual le meterán mayor presión al cuerpo técnico y jugadores.

La sanción que preparan en Chivas por malos resultados

En la columna Toque Filtrado de Mediotiempo se dio a conocer que el puesto de Marcelo Leaño por el momento no corre peligro, pero si hay la opción de sancionar en el bolsillo a los futbolistas si no empiezan a sumar a tres puntos en el futuro inmediato: “Amaury anda que se lo lleva la que lo trajo, con un enojo que principalmente dirige hacia los jugadores, aunque también cree que Marcelo Michel Leaño”.

“Aún así, en los planes de Amaury no está un cambio de DT, pues se la seguirá jugando a la espera que las cosas mejoren. Eso sí, si no hay mejora, hasta podría haber multas a los jugadores”, fue parte de lo que se publicó en el citado medio, poniendo en evidencia que el propietario del conjunto rojiblanco no se va a quedar con los brazos cruzados.