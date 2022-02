Aquella eliminatoria en Copa Libertadores del 2005 donde el Club Guadalajara eliminó a Boca Juniors luego de un contundente 4-0 en el marcador global, sigue trayendo historias alrededor, como una que recientemente relató Ramón Morales, quien reconoció que ese día fue el único donde sintió que su vida corría peligro dentro de un partido como profesional.

El Rebaño Sagrado llegó a la Bombonera de Buenos Aires con cuatro tantos a favor, después del paseo que le dieron a los argentinos en el Estadio Jalisco, por ello la tensión que se vivió en el terreno de juego se salió de control, sobretodo cuando el técnico de los Xeneizes, Jorge Benítez le escupió en la cara a Adolfo Bautista.

El ex capitán de Chivas estuvo en el podcast de Amaury Vergara, Transmutando, donde reveló la situación que se vivió aquel día en Argentina: “A nosotros nos sacó una ambulancia porque nos íbamos a la Copa Confederaciones, de ahí, casi a la par en la ambulancia, nos dice el de la ambulancia al Venado Medina y a mí: ‘Denle gracias a dios que somos de River, porque si somos de Boca los matamos’”.

“Miedo en el futbol solamente tuve una vez y fue cuando fuimos a Boca, ahí sí creí que nos iban a matar. No del juego, de que nos fueran a matar. Tiraban unas piedras, y le dije al árbitro termínalo, esto es peligro, una piedra a mi portero, no hay garantías, se me acerca el árbitro me dice ‘capi, si lo termino te matan a ti y a mí, así que lo vamos a jugar, al final lo suspendieron. Ahí sí tuve miedo, es la única vez”, abundó Ramoncito.

Amaury Vergara también estuvo presente en dicho compromiso por los Cuartos de Final de la Libertadores y estando junto a su padre también vivió momentos complicados, porque afirmó que los querían corretear los seguidores al enterarse que eran parte de la directiva: “Nosotros no vimos cuando dijeron se suspende, yo y los que estábamos ahí, Néstor (De la Torre), Toño Cue, alguien dijo ‘Jorge, vámonos porque se poner rudo esto’. Íbamos en la mitad de la rampa y se escucha que se acaba el partido, sale la gente, nos ubican, era bajar y darle le vuelta a toda La Bombonera.

“'Ahí está el dueño de las Chivas', y a correr. Nos echamos todo el contorno del estadio corriendo porque venían atrás y nos llovieron palos, botellas, pedazos de estadio, de todo”, recordó Amaury.

