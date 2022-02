El conjunto tapatío no tendría que ir muy lejos ni pagar grandes fortunas por una solución inmediata a los malos resultados en el torneo.

Desde que se fue Matías Almeyda del Club Guadalajara se han perdido los procesos a largo plazo en la institución, un desfile de entrenadores han ido y venido sin que haya una consolidación, por lo cual pensar en que Marcelo Leaño seguirá por mucho tiempo en el banquillo resulta increíble, sin embargo si los malos resultados persisten hay un hombre de casa que lo está haciendo bastante bien.

Y no hay que ir tan lejos, se trata de Ricardo Cadena, el timonel del CD Tapatío quien tiene al equipo filial del Rebaño Sagrado en el liderato general de la Liga de Expansión y lo ha hecho con autoridad, pues suman 19 puntos de 24 posibles y solamente una derrota que se dio apenas la semana anterior en la visita a Pumas Tabasco, por ello no resulta descabellado pensar en que podría ser una solución si los resultados no llegan en la Liga MX.

Tapatío no solo ha tenido un funcionamiento efectivo en las ocho jornadas que van del Torneo Clausura 2022, ya que también ha sido contundente frente al arco enemigo con 11 anotaciones a favor y solo cinco en contra para una diferencia de +6, por lo que también en este rubro es puntero de la campaña, dejando en claro lo que ha sido la labor del timonel.

¿Quién es Ricardo Cadena?

El ahora estratega fue un defensor de las Chivas en la década de los 90, razón suficiente por la que conoce de sobra lo que significa el conjunto rojiblanco, además de que su trayectoria como entrenador data desde hace 15 años tanto como timonel de varios equipos en Liga de Expansión como en categorías menores, hasta que recibió la oportunidad de suplir en el banquillo de CD Tapatío a Alberto Coyote.

“Llevó al cuadro de Segunda División Premier a la Final de las Filiales en 2019, comandó al Rebaño Sagrado Sub17 que conquistó el título del Apertura 2019, además de que colaboró en el proceso formativo de varios de los elementos que hoy integran al Tapatío”, fue parte de lo que publicó Chivas cuando se anunció su nuevo cargo. Es así que la experiencia de Cadena sigue en aumento y tarde o temprano podría ser el “bombero” que tanto han esperado en el primer equipo.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!