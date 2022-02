El delantero José Juan Macías está renovado. Para el futbolista mexicano fue una enorme experiencia haber cumplido el objetivo de jugar en Europa con el Getafe a pesar de que no tuvo muchas oportunidades, pero el crecimiento personal y profesional será la base para resurgir en el equipo que dirige Marcelo Leaño en este Torneo Clausura 2022 donde apenas hizo su debut el sábado anterior frente a León.

Para el goleador no hay arrepentimientos, ni excusas, ya que dejó claro que no haber triunfado en España en esta primera oportunidad fuera de México le abrió las puertas a la madurez y experiencia tanto en el tema deportivo como personal, por ello aseguró que no se arrepiente de haber salido del Rebaño Sagrado, adonde regresó con la intención de contribuir con todo su talento: “Todo lo que diga va a sonar a pretexto es cosa del pasado, es evidente que me faltaron cosas a mí y un conglomerado de circunstancias, pero estoy feliz de estar acá, fue una buena oportunidad que me hizo crecer en todos los sentidos”.

“Maduré muchísimo, en todos los sentidos por situaciones que pasé, y me siento muy feliz con ese crecimiento en lo personal, en las decisiones que tomo siempre, yo jamás busco arrepentirme, estoy seguro que cuando tomo una decisión y estoy muy agradecido con esa oportunidad que Chivas me brindó y ahora estando de regreso acá también estoy muy feliz y no me arrepiento porque fue mi decisión.La vida no se trata solo de futbol porque también hay otras cosas y estoy feliz de seguir creciendo y dar lo mejor de mí”, abundó el atacante en conferencia de prensa este miércoles en Verde Valle.

“No sé si en algún momento me perdí o no”: Macías

A pregunta expresa de si en algún momento considera que perdió el piso antes de iniciar su aventura por el viejo continente, JJ Macías manifestó que no está seguro de ello, pero también pidió sentido común al recordar que apenas tiene 22 años y a su edad cualquiera se puede equivocar, al mismo tiempo que hizo un llamado a la afición para que confíe en que su cambio de actitud es genuino con el único objetivo de contribuir con la institución rojiblanca.

“No sé si en algún momento me perdí o no, tengo 22 años, sigo siendo un chavo y obviamente tengo que crecer solo sé que me siento y me veo más maduro en todos los aspectos y más bien a eso me refería. Sigo siendo siendo chavo pero uno no deja de crecer. A la afición es un mensaje de de confianza que crean en lo que estamos haciendo, están habiendo muchos cambios y en lo personal voy a tratar de aportar lo mejor de mí”, comentó Macías.

