El nuevo entrenador del Guadalajara fue sincero y expresó abiertamente que en otro momento no hubiera accedido a dirigir en México.

El futbol mexicano es famoso debido a los excelentes salarios que otorga a entrenadores y futbolistas; sin embargo, sigue siendo una Liga poco concurrida por los europeos, por lo que el nuevo entrenador de Chivas, Veljko Paunović, fue sincero y reconoció que si no se hubiera presentado una situación en particular no habría aceptado venir a México a dirigir al Rebaño.

El estratega europeo tiene una amplia experiencia en el gremio futbolístico debido a que ha vivido las competencias en su natal Serbia, España, Alemania, Rusia y Estados Unidos, por lo que ahora está sumando a México a esa lista, pero no habría aceptado si no hubiera sido por la presencia de Fernando Hierro.

"Mi principal valedor es Fernando Hierro. Chivas, probablemente, no me habría fichado si no estuviera él, y yo tampoco habría ido (…) Estoy encantado de trabajar con alguien con sus conocimientos. Tiene experiencia como jugador, como director deportivo y en los banquillos. Sabe, por tanto, entender al entrenador. Además, compartimos la misma visión de juego. Nos nutrimos mutuamente de nuestra pasión", explicó en entrevista con Marca.

La llegada de Paunović ha sido bien vista por la plantilla del Guadalajara, quien se encuentra trabajando a marchas forzadas para adoptar la idea futbolística del europeo para llegar al debut en Liga con el mejor nivel posible.

¿Qué sigue para Chivas en su pretemporada?

El Guadalajara se sigue preparando para el debut en el Clausura 2023 contra Rayados el próximo 7 de enero, por lo que realizarán la gira por España y posteriormente volverán a la Perla de Occidente para comenzar a preparar su participación en la Copa Sky, donde se presentarán el 16 de diciembre contra Mazatlán.

