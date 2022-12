Chivas continúa dando de qué hablar en el mercado de transferencias del futbol mexicano de cara al Clausura 2023, aunque todavía no de la manera que la afición rojiblanca espera, siguen sin anunciar refuerzos; sin embargo, siguen acomodando sus piezas en otras instituciones.

Durante el Apertura 2022, el Guadalajara fue un equipo sumamente débil en el aparato defensivo, por lo que los seguidores de la escuadra de la Perla de Occidente desean que se refuerce esa posición; sin embargo, la directiva comandada por Fernando Hierro decidió prescindir de un elemento que sobresalió en dicha posición durante el año que está por concluir.

ver también Oficial: Está fuera de Chivas

Alexis Peña fue anunciado oficialmente como nueva incorporación del Necaxa hasta el 2025, por lo que concluyó oficialmente su estadía en el chiverío sin participar ni un minuto en Liga Mx, ya que fue excluido de la institución por estar involucrado en una fiesta entre varios futbolistas, misma que concluyó con una denuncia de índole sexual contra Dieter Villalpando, por lo que Amaury Vergara decidió que no volverían a portar la camiseta rojiblanca.

Inclusive, Peña no fue contemplado ni siquiera para realizar la pretemporada en Isla de Navidad como el resto de los jugadores que regresaron a la institución tras sus respectivos préstamos, por lo que estuvo negociando su liberación y nueva vinculación con la escuadra hidrocálida, consumando su fracaso por la escuadra tapatía, ya que no participó ni un minuto en Liga Mx desde su llegada al redil de cara al Clausura 2020, limitándose su participación a la Copa Mx y Sub 20.

¿Qué sigue para Chivas en su pretemporada?

El Guadalajara se sigue preparando para el debut en el Clausura 2023 contra Rayados el próximo 7 de enero, por lo que realizarán la gira por España y posteriormente volverán a la Perla de Occidente para comenzar a preparar su participación en la Copa Sky, donde debutarán el 16 de diciembre contra Mazatlán.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!